50-летняя Билык показала, как могла бы выглядеть лет через 100. Видео

50-летняя украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram 3 декабря разместила видеоролик, в котором обработала свое изображение с помощью эффекта старения.
На видео певица запечатлена с седыми волосами и морщинами возле глаз. Голос артистки также звучит по-другому.
"Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100 – включайте TikTok, ой-ой-ой", – заявила она на камеру.
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Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года. В день своего 50-летия в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман певица призналась, что считает возраст своей гордостью.