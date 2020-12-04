50-летняя Билык показала, как могла бы выглядеть лет через 100. Видео

Украинская певица Ирина Билык показала, как выглядит с седыми волосами и морщинами.

В апреле 2020 года Билык отпраздновала 50-летие Фото: Ирина Билык / Facebook

50-летняя украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram 3 декабря разместила видеоролик, в котором обработала свое изображение с помощью эффекта старения.

На видео певица запечатлена с седыми волосами и морщинами возле глаз. Голос артистки также звучит по-другому.

"Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100 – включайте TikTok, ой-ой-ой", – заявила она на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года. В день своего 50-летия в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман певица призналась, что считает возраст своей гордостью.