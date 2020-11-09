"Светлая память". Билык показала архивное фото родителей

Украинская певица Ирина Билык обнародовала черно-белый снимок из семейного архива.

Украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram поделилась архивным снимком своих родителей – покойных Анны и Николая.

"Этот день 7 ноября всегда отмечали в нашей семье! Мои родители именно в этот день расписались... На этом фото есть и я. Только еще не родилась. Скучаю... по маме и папе", – написала она и отметила пост хештегом "берегите родителей".

"Светлая память", – написала подписчица tata_brailovskaya.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Она обладательница Ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Отец певицы умер в октябре 2019 года, мама скончалась в мае 2020 года.