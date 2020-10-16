"Осколки". Билык презентовала песню о любви. Аудио
Украинская певица Ирина Билык 16 октября на своем YouTube-канале презентовала новую композицию о любви "Осколки". "И только осколки, осколки ищу я на дне души, зачем я осколки ищу, Скажи", – поется в припеве. "Классная композиция! Только очень грустная", – отреагировали на новый трек певицы ее поклонники. Премьера песни "Осколки" состоялась спустя 11 месяцев после песни "Красная помада", которую певица представила в ноябре 2019 года.
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