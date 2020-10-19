"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
Украинская певица Ирина Билык 18 октября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Осколки", релиз которой состоялся 16 октября. "Если ты встретила и полюбила, но это никак не входило в твои планы... Что делать?" – описала сюжет клипа артистка. Видео на новый трек певицы снял украинский режиссер Семен Горов. Съемки проходили в одном из турецких отелей. По сюжету у героини ролика, образ которой воплотила певица, во время отдыха в отеле завязываются романтические отношения с мужчиной, но общего будущего у этой пары нет.
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