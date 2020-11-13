"Мне было приятно придумать эту историю". Билык презентовала трек о любви "Не стримуй погляд". Аудио
Украинская певица Ирина Билык 13 ноября на своем канале в YouTube презентовала композицию "Не стримуй погляд". По словам артистки, трек был готов еще в начале лета. "Мне было приятно придумать эту романтическую историю. Я держала ее до сих пор, чтобы сделать сюрприз. Невероятные звуки удивительных инструментов, мой голос и космическая энергия уже превращает мир из черного в белый. Все, что нам осталось – не сдерживать взгляд, когда идем в толпе навстречу своей любви", – написала Билык. Она подчеркнула, что звуки бас-гитары были записаны проживающим в США украинским музыкантом Han Beyli, совместно с которым у певицы запланированы гастроли по Украине весной 2021 года.
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