Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2020
 
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"Ти мій". Ассия Ахат записала кавер-версию хита Билык. Аудио

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат на своем YouTube-канале разместила кавер-версию на песню певицы Ирины Билык "Ти мій". В 2020 году этой композиции исполняется 25 лет. По словам Ассии Ахат, она услышала эту песню незадолго после ее выхода и на тот момент не знала, кто ее поет, но уже тогда влюбилась в мелодию и текст. Вскоре скрипачка познакомилась с Билык, и они стали близкими подругами. "Я долгое время занималась классикой и не слишком разбиралась в украинской поп-музыке. Но однажды, отдыхая на природе с друзьями, я услышала весь альбом Билык. Я была шокирована, как самозабвенно все мои друзья подпевали "Ти мiй". Такая красивая мелодия и простые слова от чистого сердца. Песня живет и любима всеми нами долгие годы. Сейчас мне хотелось добавить в нее свое видение, осовременить, но в то же время сохранить первоначальное очарование, благодаря которому этот трек любят и поют уже 25 лет", – прокомментировала премьеру Ахат. "Я ожидала что это будет что-то невероятное и совсем не похожее на то, что исполняла я. И я действительно могу сказать: "Браво, Ассия! Браво всем, кто участвовал в подготовке моего хита!" – отреагировала Билык на кавер подруги.

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Ассия Ахат: Мне хотелось добавить в песню свое видение, осовременить, но в то же время сохранить первоначальное очарование, благодаря которому этот трек любят и поют уже 25 лет
Ассия Ахат: Мне хотелось добавить в песню свое видение, осовременить, но в то же время сохранить первоначальное очарование, благодаря которому этот трек любят и поют уже 25 лет
Скриншот: Assia Ahhatt / Facebook

Песня "Ти мій" вышла в 1995 году в третьем студийном альбоме Ирины Билык "Нова".
видео

Аудио: Assia Ahhatt / YouTube
Теги: Ирина Билык, аудио, певица, Ассия Ахат, кавер, песня, альбом, трек
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