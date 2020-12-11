"Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео
Украинская певица Ирина Билык 11 декабря на своем YouTube-канале презентовала клип на романтическую балладу "Я умею любить" с участием воспитанников детского продюсерского центра Babyphotostars, амбассадором которого является пятилетний сын артистки Табриз Ахмадов. Видео снял клипмейкер Герман Ненов – съемки длились сутки, а на съемочной площадке было задействовано около 150 человек. В новой видеоработе Билык снялась в нежно-розовом пышном платье. "Переживала, что в нем буду похожа на большой пудинг или воздушный шар. Герман успокоил, пообещал отличный результат. И не соврал – я очень нравлюсь себе в кадре", – анонсируя клип, рассказала артистка.
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