Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2020
 
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"Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео

Украинская певица Ирина Билык 11 декабря на своем YouTube-канале презентовала клип на романтическую балладу "Я умею любить" с участием воспитанников детского продюсерского центра Babyphotostars, амбассадором которого является пятилетний сын артистки Табриз Ахмадов. Видео снял клипмейкер Герман Ненов – съемки длились сутки, а на съемочной площадке было задействовано около 150 человек. В новой видеоработе Билык снялась в нежно-розовом пышном платье. "Переживала, что в нем буду похожа на большой пудинг или воздушный шар. Герман успокоил, пообещал отличный результат. И не соврал – я очень нравлюсь себе в кадре", – анонсируя клип, рассказала артистка.

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Билык: Я очень нравлюсь себе в кардре
Билык: Я очень нравлюсь себе в кардре
Фото: Ирина Билык / Facebook

видео

Видео: Irina Bilyk / YouTube
Теги: видео, клип, Ирина Билык, певица, Табриз Ахмадов, Герман Ненов
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