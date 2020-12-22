"Мурашки по телу". Пономарев, Билык, Тина Кароль, Dzidzio, Скрипка, Alekseev спели "Нова радість стала". Видео
Украинские исполнители Александр Пономарев, Ирина Билык, Тина Кароль, Dzidzio, Олег Скрипка, Alekseev хором исполнили рождественскую песню "Новая радість стала". Видео Пономарев разместил на своем YouTube-канале. Ролик был снят на студии звукозаписи "З ранку до ночі". Аккомпанировал хору звезд на фортепиано Виталий Делестьянов. "Мурашки по телу... Яркие голоса, таланты, сильный вокал. Спасибо за сохранение украинских традиций!!!" – написала подписчица YouTube-аккаунта Пономарева Вита Ковтун.
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