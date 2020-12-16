Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Милые фото

Звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Ирина Билык, NK, Dorofeeva, Michelle Andrade, участники группы Kazka, певцы Monatik и Alekseev приняли участие в съемках социального фотопроекта в поддержку бездомных животных.
Фотографии артистов с питомцами Гостомельского приюта размещены на странице проекта в Instagram.
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Alekseev cфотографировался для календаря с собакой по кличке Джина и призвал взять питомца с улицы.
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Dorofeeva приняла участие в съемках вместе с питомцем по кличке Арчи.
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Съемки социального календаря проходили в Киеве. Он появится в продаже с 25 декабря 2020 года, а все вырученные средства пойдут на развитие и помощь Гостомельскому приюту.
Социальный проект реализуется с 2015 года.