Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Милые фото

Звезды украинского шоу-бизнеса сфотографировались для социального календаря вместе с питомцами одного из приютов. Вырученные от реализации календаря деньги будут переданы приюту. Календарь появится в продаже с 25 декабря.

Michelle Andrade приняла участие в социальном проекте, сфотографировавшись с питомцем из Гостомельского приюта Фото: takeapetua / Instagram

Звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Ирина Билык, NK, Dorofeeva, Michelle Andrade, участники группы Kazka, певцы Monatik и Alekseev приняли участие в съемках социального фотопроекта в поддержку бездомных животных.

Фотографии артистов с питомцами Гостомельского приюта размещены на странице проекта в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * (@takeapetua)

Alekseev cфотографировался для календаря с собакой по кличке Джина и призвал взять питомца с улицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * (@takeapetua)

Dorofeeva приняла участие в съемках вместе с питомцем по кличке Арчи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * (@takeapetua)

Съемки социального календаря проходили в Киеве. Он появится в продаже с 25 декабря 2020 года, а все вырученные средства пойдут на развитие и помощь Гостомельскому приюту.

Социальный проект реализуется с 2015 года.