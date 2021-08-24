Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости

Поздравление опубликовали 24 августа на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Полярники в видеообращении подчеркнули, что находятся в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины. Они также отметили, что представляют разные регионы страны.

"Мы все поражены красотой и величием Антарктики, но наши сердца бьются в унисон с украинцами. Мы счастливы представлять тут интересы нашей страны", – отметили участники экспедиции.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.