Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости

Поздравление опубликовали 24 августа на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Полярники в видеообращении подчеркнули, что находятся в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины. Они также отметили, что представляют разные регионы страны.
"Мы все поражены красотой и величием Антарктики, но наши сердца бьются в унисон с украинцами. Мы счастливы представлять тут интересы нашей страны", – отметили участники экспедиции.
24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.
В конце марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции "Академик Вернадский" занимаются научными исследованиями в связи с изменением климата, озоновой дырой, реакцией животных и растений на потепление. В апреле 2020 года на станцию отправилась 25-я украинская экспедиция.