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Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости

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Станция "Академик Вернадский" самая отдаленная точка, где установлен государственный флаг Украины
Станция "Академик Вернадский" – самая отдаленная точка, где установлен государственный флаг Украины
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

12 участников 26-й украинской антарктической экспедиции, которые находятся на станции "Академик Вернадский" в 15 тыс. км от Украины, поздравили граждан страны с Днем Независимости.

Поздравление опубликовали 24 августа на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Полярники в видеообращении подчеркнули, что находятся в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины. Они также отметили, что представляют разные регионы страны.

"Мы все поражены красотой и величием Антарктики, но наши сердца бьются в унисон с украинцами. Мы счастливы представлять тут интересы нашей страны", – отметили участники экспедиции.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/videos/180825320785350/

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. 

Контекст:

В конце марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции "Академик Вернадский" занимаются научными исследованиями в связи с изменением климата, озоновой дырой, реакцией животных и растений на потепление. В апреле 2020 года на станцию отправилась 25-я украинская экспедиция.

Теги: Украина, Антарктида, флаг, День Независимости, украинцы, Антарктика, станция Академик Вернадский
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