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Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю антарктическую экспедицию

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Анкеты желающих стать участниками экспедиции будут принимать до 3 сентября
Анкеты желающих стать участниками экспедиции будут принимать до 3 сентября
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Национальный научный антарктический центр объявил конкурс в 27-ю украинскую антарктическую экспедицию. Об этом сообщила пресс-служба центра в Facebook 19 июля.

Анкеты будут принимать до 3 сентября.

"В этом году ожидаем больше заявок на конкурс от кандидатов и кадидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе! 7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", – рассказал глава центра Евгений Дикий.

Для зимовки на станции ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения – повара, врача, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора.

"К кандидатам есть как общие требования, так и специфические по должности. Например, каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное", – говорится в сообщении.

Конкурс будут проводить в несколько этапов. После этого кандидаты должны будут пройти медосмотр, затем их ожидают командные сборы, тренинги и обучение.

"Ждем ваших заявок! Антарктида становится ближе!" – добавили в центре.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1698052603737943

Контекст:

В конце марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление. В апреле 2020 года на "Академик Вернадский" отправилась 25-я украинская экспедиция.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, наука, Антарктида, станция Академик Вернадский
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