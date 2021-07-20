Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю антарктическую экспедицию

Анкеты будут принимать до 3 сентября.

"В этом году ожидаем больше заявок на конкурс от кандидатов и кадидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе! 7 июля правительство выделило средства на его покупку, а 14 июля это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады, и мы уже запустили все необходимые процедуры для приобретения судна", – рассказал глава центра Евгений Дикий.

Для зимовки на станции ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки, а также команду жизнеобеспечения – повара, врача, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора.

"К кандидатам есть как общие требования, так и специфические по должности. Например, каждый будущий полярник или полярница должны иметь хорошее состояние здоровья, быть коммуникабельными и неконфликтными, знать иностранный язык, уметь работать с компьютером и тому подобное", – говорится в сообщении.

Конкурс будут проводить в несколько этапов. После этого кандидаты должны будут пройти медосмотр, затем их ожидают командные сборы, тренинги и обучение.

"Ждем ваших заявок! Антарктида становится ближе!" – добавили в центре.