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Украина купит ледокол для экспедиций. Кабмин выделил средства

Украина договорилась с Великобританией о покупке ледокола James Clark Ross за $5 млн
Украина договорилась с Великобританией о покупке ледокола James Clark Ross за $5 млн
Фото: wikipedia.org

Правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета было принято на заседании Кабмина 7 июля, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Украина намерена купить океанографический ледокол, который позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а также решит логистические проблемы станции "Академик Вернадский".

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий говорил, что собственного судна необходимого класса у Украины нет с 2001 года. Для обслуживания антарктической станции Украина ежегодно фрахтует иностранные суда, и очень ограничена в морских исследованиях. В прошлом году, когда пандемия COVID-19 только началась, пересменка антарктических экспедиций была под угрозой срыва, а дорога участников 25-й экспедиции длилась более месяца.

Объем выделенных средств не указывается. Решение правительства должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после этого можно будет покупать ледокол.

Фото: mon.gov.ua
Фото: mon.gov.ua

Украина завершила переговоры с Великобританией о покупке ледокола James Clark Ross, рассказал Дикий "Суспільному". По словам директора Национального антарктического научного центра, судно достанется Украине за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. 

По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет.

Этот ледокол – бывший флагман Британской антарктической службы. "По интересному стечению обстоятельств, именно James Clark Ross был тем судном, которое доставило на антарктическую станцию "Джеймс Фарадей", теперь известную как "Академик Вернадский", первую украинскую антарктическую экспедицию в 1996 году", – отметил Дикий. 

Контекст:

Украинские полярники в феврале попросили президента Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.

В ноябре 2019 года Кабмин уже выделял на ледокол 252 млн грн. Ожидалось, что соглашение на покупку ледокола заключат до конца 2019 года, а в 2020 году он сделает свой первый выход. 

Теги: Кабинет Министров, Великобритания, Антарктида, корабль, исследование, экспедиция, судно, океан, Минобразования, станция Академик Вернадский, Евгений Дикий, Кабмин, полярники
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