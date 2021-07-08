Украина купит ледокол для экспедиций. Кабмин выделил средства

Украина договорилась с Великобританией о покупке ледокола James Clark Ross за $5 млн Фото: wikipedia.org

Украина намерена купить океанографический ледокол, который позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а также решит логистические проблемы станции "Академик Вернадский".

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий говорил, что собственного судна необходимого класса у Украины нет с 2001 года. Для обслуживания антарктической станции Украина ежегодно фрахтует иностранные суда, и очень ограничена в морских исследованиях. В прошлом году, когда пандемия COVID-19 только началась, пересменка антарктических экспедиций была под угрозой срыва, а дорога участников 25-й экспедиции длилась более месяца.

Объем выделенных средств не указывается. Решение правительства должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после этого можно будет покупать ледокол.

Фото: mon.gov.ua

Украина завершила переговоры с Великобританией о покупке ледокола James Clark Ross, рассказал Дикий "Суспільному". По словам директора Национального антарктического научного центра, судно достанется Украине за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование.

По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет.

Этот ледокол – бывший флагман Британской антарктической службы. "По интересному стечению обстоятельств, именно James Clark Ross был тем судном, которое доставило на антарктическую станцию "Джеймс Фарадей", теперь известную как "Академик Вернадский", первую украинскую антарктическую экспедицию в 1996 году", – отметил Дикий.