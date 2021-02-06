Украинские полярники попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент ответил, что государство для этого сделает все

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с командой украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский", отмечающей сегодня 25-летие.

Зеленский общался с полярниками в режиме реального времени Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал 6 февраля в Twitter на 25-летнюю годовщину украинской антарктической станции имени академика Вернадского.

"Даже Google сообщил [посредством дудла] миру, что украинской антарктической станции "Академик Вернадский" – 25! Имел возможность поговорить с командой и пожелать удачи! Их история – это история энтузиазма и преданности науке ради нашего общего безопасного будущего", – написал глава государства.

Навіть @Google повідомив світові, що українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – 25! Мав нагоду поговорити з командою та побажати успіху! Їхня історія – це історія ентузіазму й відданості науці заради нашого спільного безпечного майбутнього #Vernadsky #ClimateAction pic.twitter.com/iXDKM5RSbD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2021

Президент Украины впервые в истории станции пообщался по видеосвязи с полярниками в режиме реального времени, отметили в Офисе президента (ОП).

Зеленский пообещал членам антарктической экспедиции, что финансирование научных исследований будет.

"Также полярники попросили президента о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. Владимир Зеленский отметил, что государство сделает все, чтобы отечественная антарктическая станция имела свой ледокол. Он поставил задачу Офису президента и Кабинету Министров вместе выработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос", – рассказали в ОП.

"Академик Вернадский" – бывшая британская станция "Фарадей" (основана в 1947 году), которую Лондон передал Киеву в 1996 году. Это единственная украинская антарктическая станция, она расположена на острове Галиндез возле западного побережья Антарктического полуострова. "Академик Вернадский" имеет метеорологическую и географическую обсерватории.