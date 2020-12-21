Возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родились первые пингвинята. Фото

Сотрудники украинской станции "Академик Вернадский" показали потомство двух пар субантарктических пингвинов.

19 декабря возле украинской антарктической станции у пары пингвинов появились первые в этом сезоне птенцы, рассказали сотрудники Национального антарктического научного центра в Instagram.

Украинские ученые сообщили, что пингвинята родились у двух пар субантарктических пингвинов Джента, и опубликовали их снимки.

"У одной [пары], которая первой отложила яйца, сразу двое, а у другой – один [пингвиненок], а второй вот-вот должен появиться на свет. Сейчас они в сером пухе, но где-то в конце января начнут линять и получат привычный черно-белый окрас. Еще 20–30 дней пингвинята будут оставаться в гнезде, где за ними ухаживают родители", – говорится в посте.

Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Cотрудники центра уточнили, что пингвины кормят птенцов по очереди: пока самец ищет пищу, с ними остается самка, затем они меняются ролями. Ученые ожидают, что к концу декабря "вся станция будет в джентенышах".

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Пингвины Дженту (Gentoo) – самые крупные после императорских и королевских. Самцы достигают веса 9 кг, а самки – 7,5 кг, рост взрослых особей – 70–90 см. Под водой могут достигать скорости 36 км/ч.