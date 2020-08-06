На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно для этого сезона вернулись пингвины

Сейчас в Антарктиде разгар зимы, в это время пингвины обычно покидают острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", и возвращаются в октябре. На этот раз они вернулись на два месяца раньше, по мнению ученых, это говорит о том, что животные быстро адаптируются к изменениям климата.

На украинской станции "Академик Вернадский" зафиксировали пять пингвинов, которые появились там неожиданно для этого периода года. Об этом 5 августа сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

"В конце мая мы писали о последнем пингвине, который оставил нашу станцию "Академик Вернадский" и поплыл на юг, где теплее. Так вот, сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года вернулись", – говорится в сообщении.

В центре напомнили, что сейчас в Антарктиде зима, период, который соответствует началу февраля в нашем полушарии.

Пингвины, которых увидели члены экспедиции – дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез.

По словам биолога Александра Салганского, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).

"В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой – высота снежного покрова 46 см (для сравнения – два года назад в такое же время эта цифра была в три раза больше – 151 см, в 2019 – 130 см). Днем снег тает, дневная температура на станции плюсовая – сегодня +2,3 С°, а вчера целых 4,1 С°. Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать", – добавили в центре.

В феврале этого года, когда в Антарктиде было лето, там зафиксировали наивысшую температуру за все время наблюдений – +18,3 °С.