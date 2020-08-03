Среднемесячная температура июля в Киеве была на 2,6 °С выше нормы

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в июле в Киеве было восемь дней с температурой воздуха выше 30 °С.

Июль в Киеве выдался жарким и сухим, выпало 53% климатической нормы осадков Фото: depositphotos.com

Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла +21,9 °С, это выше климатической нормы на 2,6 °С. Об этом сообщили 3 августа в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Самый холодный день был 8 июля, температура под утро опустилась до +11,7 °С. А самый жаркий день – 29 июля, температура воздуха поднялась до +32,7 °С, сказано в сообщении.

Всего в июле было восемь дней с температурой воздуха выше 30 °С.

Осадков в Киеве выпало 46,5 мм, что, по информации синоптиков, составило 53% климатической нормы за месяц.