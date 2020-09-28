В Украине стартовал отбор кандидатов в состав новой антарктической экспедиции

Победители отбора в состав новой украинской антарктической экспедиции будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022 года.

28 сентября Национальный антарктический научный центр Минобразования Украины объявил конкурс по отбору команды 26-й украинской антарктической экспедиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Как отмечают в ведомстве, победители отбора будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022 года.

Документы принимаются до 12 октября этого года. Победителями конкурса станут 12 участников.

"Кроме семи ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи", – говорится в сообщении.

Отбор претендентов пройдет в четыре этапа: