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Шкарлет: Впервые за 20 лет Кабмин Украины существенно увеличил оплату труда полярников станции "Академик Вернадский"

После повышения оклад полярников на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде будет составлять около 54 тыс. грн в месяц, сообщил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Шкарлет: О "роскоши" речь не идет, но наконец-то оплату работы наших полярников можно будет назвать именно оплатой
Шкарлет: О "роскоши" речь не идет, но наконец-то оплату работы наших полярников можно будет назвать именно оплатой
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Кабинет Министров Украины впервые за 20 лет существенно увеличил оплату труда полярников станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Об этом заявил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба ведомства.

30 сентября правительство приняло изменения в нормативный акт, которые позволят увеличить оплату труда полярников (суточные) в два с половиной раза. После повышения их оклад будет составлять около 54 тыс. грн в месяц.

"О "роскоши" речь не идет, но наконец-то оплату работы наших полярников можно будет назвать именно оплатой, а не "символическими выплатами за волонтерство". Конечно же, измененный объем выплат положительно отразится и на будущем размере пенсий – ведь на Ледяном континенте остается значительный кусок здоровья участников экспедиции, и в пожилом возрасте вопросы пенсионного обеспечения становится для полярников очень актуальными", – отметил Шкарлет.

28 сентября Национальный антарктический научный центр Минобразования Украины объявил конкурс по отбору команды 26-й украинской антарктической экспедиции. Победители конкурса будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022 года.

Теги: Кабинет Министров, Антарктида, экспедиция, выплаты, Минобразования, станция Академик Вернадский, полярники, Сергей Шкарлет
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