Канада приняла на вооружение первый патрульный ледокол. Он будет работать в Арктике

Прием на вооружение ледокола в релизе назвали знаменательным событием и большим достижением для канадской судостроительной промышленности и для ВМС Канады. Это первый корабль класса Harry DeWolf, который должен укрепить присутствие Канады в Арктике.

"Этот новый класс кораблей, специально разработанных для патрулирования самых северных регионов Канады и прибрежных вод, станет ядром усиленного арктического присутствия канадских вооруженных сил, эффективно дополняя возможности наших боевых кораблей посредством критически важной разведки и наблюдения", – подчеркнули в сообщении.

HMCS Harry DeWolf назван в честь военного героя Канады, вице-адмирала Гарри ДеВольфа.

"Впервые за свою 111-летнюю историю королевский военно-морской флот назвал корабль в честь выдающегося деятеля ВМС Канады. Остальные корабли этого класса будут названы в честь других выдающихся героев флота Канады", – заявили военные.

Фотографии ледокола были опубликованы в Twitter ВМС Канады 27 июня.

"На его создание понадобились годы. Добро пожаловать в семью, HMCS Harry DeWolf", – отметили в твите.