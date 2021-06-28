Канада приняла на вооружение первый патрульный ледокол. Он будет работать в Арктике

Прием на вооружение ледокола в релизе назвали знаменательным событием и большим достижением для канадской судостроительной промышленности и для ВМС Канады. Это первый корабль класса Harry DeWolf, который должен укрепить присутствие Канады в Арктике.
"Этот новый класс кораблей, специально разработанных для патрулирования самых северных регионов Канады и прибрежных вод, станет ядром усиленного арктического присутствия канадских вооруженных сил, эффективно дополняя возможности наших боевых кораблей посредством критически важной разведки и наблюдения", – подчеркнули в сообщении.
HMCS Harry DeWolf назван в честь военного героя Канады, вице-адмирала Гарри ДеВольфа.
"Впервые за свою 111-летнюю историю королевский военно-морской флот назвал корабль в честь выдающегося деятеля ВМС Канады. Остальные корабли этого класса будут названы в честь других выдающихся героев флота Канады", – заявили военные.
Фотографии ледокола были опубликованы в Twitter ВМС Канады 27 июня.
"На его создание понадобились годы. Добро пожаловать в семью, HMCS Harry DeWolf", – отметили в твите.
It’s been years in the making. Welcome to the family, #HMCSHarryDeWolf.— Royal Canadian Navy (@RoyalCanNavy) June 26, 2021
* : Mona Ghiz, MARLANT PA pic.twitter.com/2kafevGYP0