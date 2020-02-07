В Канаде выпустили монету в форме украинской писанки

Канадские монеты в форме украинской писанки номиналом 20 канадских долларов ($15) уже раскупили, сообщается на сайте Канадского королевского монетного двора.

Все монеты в форме писанки были распроданы Скриншот: mint.ca

Канадский королевский монетный двор выпустил монету в форме украинской писанки. Об этом сообщается на сайте монетного двора.

Это уже пятая такая коллекционная монета ежегодной серии.

"Мотивы, подобные восьмиконечной розе, имеют такое же глубокое значение, как и на традиционных писанках, где сложные формы и геометрические узоры образуют захватывающий визуальный язык", – говорится в сообщении.

Дизайн разработал канадский художник украинского происхождения Дейв Мельничук.

На аверсе изображена королева Великобритании Елизавета II, а на реверсе – узоры писанки. Монета на 99,9% отлита из серебра, ее номинал – 20 канадских долларов ($15), стоимость одной монеты – 129 канадских долларов ($97).

Всего было выпущено 5 тыс. таких монет, все были раскуплены.

Впервые монеты в форме писанки в Канаде выпустили в 2016 году.