Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Канаде выпустили монету в форме украинской писанки

Канадские монеты в форме украинской писанки номиналом 20 канадских долларов ($15) уже раскупили, сообщается на сайте Канадского королевского монетного двора.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все монеты в форме писанки были распроданы
Все монеты в форме писанки были распроданы
Скриншот: mint.ca

Канадский королевский монетный двор выпустил монету в форме украинской писанки. Об этом сообщается на сайте монетного двора.

Это уже пятая такая коллекционная монета ежегодной серии.

"Мотивы, подобные восьмиконечной розе, имеют такое же глубокое значение, как и на традиционных писанках, где сложные формы и геометрические узоры образуют захватывающий визуальный язык", – говорится в сообщении.

Дизайн разработал канадский художник украинского происхождения Дейв Мельничук.

На аверсе изображена королева Великобритании Елизавета II, а на реверсе – узоры писанки. Монета на 99,9% отлита из серебра, ее номинал – 20 канадских долларов ($15), стоимость одной монеты – 129  канадских долларов ($97).

Всего было выпущено 5 тыс. таких монет, все были раскуплены.

Впервые монеты в форме писанки в Канаде выпустили в 2016 году.

Теги: Канада, писанка, монеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  85 работ, 22 категории. Национальная кинопремия "Золота дзиґа" огласила лонг-лист номинантов
  85 работ, 22 категории. Национальная кинопремия "Золота дзиґа" огласила лонг-лист номинантов
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
В Северной Ирландии состоится первое бракосочетание однополой пары
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Фронтмен группы "Антитіла" стал крестным дочери Наталки Карпы
Ризатдинова занялась боксом
Ризатдинова занялась боксом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS