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Кампания KyivNotKiev добралась до Антарктиды. Полуостров Киев переименуют на картах

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НАНЦ добился правильной транслитерации полуострова Киев
НАНЦ добился правильной транслитерации полуострова Киев
Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полуостров Киев в Антарктиде получил правильную транслитерацию на английском языке – теперь он официально назван в каталоге географических названий Антарктики как Kyiv Peninsula, от русскоязычной транслитерации Kiеv отказались. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр Украины в Facebook.

"Акция KyivNotKiev добралась до Антарктики! Зарегистрировано новое название полуострова Киев", – говорится в сообщении НАНЦ.

Изменения внесли после почти годичных переговоров центра с научным комитетом по антарктическим исследованиям.

"Отныне во всех публикациях... можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. В частности, использовать его для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издании картографических материалов и так далее. Учитывая слабое распространение старого названия Kіеv Peninsula, украинские ученые имеют все шансы своими публикациями сделать Kyiv Peninsula доминирующим названием", – заявили в центре.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1690902901119580

Киев – полуостров овальной формы, преимущественно покрытый ледниками. Он находится напротив архипелага Аргентинских островов. К этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, на котором расположена украинская станция "Академик Вернадский".

Контекст:

Онлайн-кампанию #KyivNotKiev МИД Украины запустил в октябре 2018 года

Написание названия украинской столицы уже изменили "Википедия", Facebook, ряд международных изданий, Международная ассоциация воздушного транспорта.

Совет США по географическим названиям 12 июня 2019 года принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины – с Kiev на Kyiv. Правильное написание столицы Украины на английском языке закреплено в документе ЮНЕСКО.

Теги: Антарктида, карта, остров, Антарктика, переименование, станция Академик Вернадский, Kyiv
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