Кампания KyivNotKiev добралась до Антарктиды. Полуостров Киев переименуют на картах

"Акция KyivNotKiev добралась до Антарктики! Зарегистрировано новое название полуострова Киев", – говорится в сообщении НАНЦ.
Изменения внесли после почти годичных переговоров центра с научным комитетом по антарктическим исследованиям.
"Отныне во всех публикациях... можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. В частности, использовать его для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издании картографических материалов и так далее. Учитывая слабое распространение старого названия Kіеv Peninsula, украинские ученые имеют все шансы своими публикациями сделать Kyiv Peninsula доминирующим названием", – заявили в центре.
Киев – полуостров овальной формы, преимущественно покрытый ледниками. Он находится напротив архипелага Аргентинских островов. К этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, на котором расположена украинская станция "Академик Вернадский".
Онлайн-кампанию #KyivNotKiev МИД Украины запустил в октябре 2018 года.
Написание названия украинской столицы уже изменили "Википедия", Facebook, ряд международных изданий, Международная ассоциация воздушного транспорта.
Совет США по географическим названиям 12 июня 2019 года принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины – с Kiev на Kyiv. Правильное написание столицы Украины на английском языке закреплено в документе ЮНЕСКО.