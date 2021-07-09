Кампания KyivNotKiev добралась до Антарктиды. Полуостров Киев переименуют на картах

"Акция KyivNotKiev добралась до Антарктики! Зарегистрировано новое название полуострова Киев", – говорится в сообщении НАНЦ.

Изменения внесли после почти годичных переговоров центра с научным комитетом по антарктическим исследованиям.

"Отныне во всех публикациях... можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. В частности, использовать его для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издании картографических материалов и так далее. Учитывая слабое распространение старого названия Kіеv Peninsula, украинские ученые имеют все шансы своими публикациями сделать Kyiv Peninsula доминирующим названием", – заявили в центре.

Киев – полуостров овальной формы, преимущественно покрытый ледниками. Он находится напротив архипелага Аргентинских островов. К этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, на котором расположена украинская станция "Академик Вернадский".