Wikipedia долгое время отказывалась писать Kyiv вместо Kiev, поскольку онлайн-энциклопедия использует тот вариант, который более распространен в авторитетных источниках. Теперь сайт все же изменил название укранской столицы.

Теперь Wikipedia пишет Kyiv, а не Kiev Фото: ЕРА

Онлайн-энциклопедия Wikipedia изменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети. Отныне Wikipedia пишет Kyiv, а не Kiev", – написал Кулеба.

Он пояснил, что Wikipedia обычно использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках, потому на жалобы украинцев администрация сайта говорила: "это чисто технический вопрос количества упоминаний".

"Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках, чем "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", – добавил Кулеба.

Онлайн-кампанию #KyivNotKiev запустило Министерство иностранных дел Украины в октябре 2018 года.