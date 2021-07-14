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Комитет Рады согласовал выделение денег для покупки ледокола James Clark Ross для антарктических экспедиций

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Покупка ледокола позволит украинским ученым решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский"
Покупка ледокола позволит украинским ученым решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский"
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

14 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета позволил начать процедуру покупки ледокола для украинских антарктических экспедиций и исследований мирового океана. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Во время заседания комитета было согласовано распоряжение Кабмина Украины о перераспределении некоторых расходов Министерства образования и науки 2021 года, которое предусматривает увеличение финансирования по программе "Научная и научно-техническая деятельность на антарктической станции "Академик Вернадский". Средства будут использованы прежде всего для приобретения легендарного британского научно-исследовательского ледокола James Clark Ross", – говорится в посте.

Ученые отметили, что океанографический ледокол позволит Украине:

  • после длительного перерыва вернуться к исследованиям мирового океана;
  • решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;
  • создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;
  • проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, а также при необходимости – в других регионах океана.

"Это решение не только о покупке судна, оно о важной инвестиции в украинскую науку, возрождение целой ее отрасли и открытие океана возможностей для наших исследователей в мировом океане, Арктике и Антарктике. Надеемся в ближайшее время объявить дату подписания соглашения о приобретении ледокола James Clark Ross с  Британской антарктической службой", – прокомментировал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1694532224089981


Контекст:

Украинские полярники в феврале попросили президента Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.

В ноябре 2019 года Кабмин уже выделял на ледокол 252 млн грн. Ожидалось, что соглашение на покупку ледокола заключат до конца 2019 года, а в 2020-м он сделает свой первый выход. 

Правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета было принято на заседании Кабмина 7 июля. Дикий сообщил, что судно достанется Украине за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование.

Ледокол James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы.

"По интересному стечению обстоятельств именно James Clark Ross был тем судном, которое доставило на антарктическую станцию "Джеймс Фарадей", теперь известную как "Академик Вернадский", первую украинскую антарктическую экспедицию в 1996 году", – отметил Дикий.

Теги: Украина, госбюджет, Антарктида, ученые, исследование, экспедиция, Антарктика, финансирование, Евгений Дикий, Кабмин
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