Комитет Рады согласовал выделение денег для покупки ледокола James Clark Ross для антарктических экспедиций

"Во время заседания комитета было согласовано распоряжение Кабмина Украины о перераспределении некоторых расходов Министерства образования и науки 2021 года, которое предусматривает увеличение финансирования по программе "Научная и научно-техническая деятельность на антарктической станции "Академик Вернадский". Средства будут использованы прежде всего для приобретения легендарного британского научно-исследовательского ледокола James Clark Ross", – говорится в посте.

Ученые отметили, что океанографический ледокол позволит Украине:

после длительного перерыва вернуться к исследованиям мирового океана;

решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;

создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;

проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, а также при необходимости – в других регионах океана.

"Это решение не только о покупке судна, оно о важной инвестиции в украинскую науку, возрождение целой ее отрасли и открытие океана возможностей для наших исследователей в мировом океане, Арктике и Антарктике. Надеемся в ближайшее время объявить дату подписания соглашения о приобретении ледокола James Clark Ross с Британской антарктической службой", – прокомментировал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.



