ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На украинскую станцию "Академик Вернадский" прибыла сезонная экспедиция полярников

Новой антарктической экспедиции из Украины предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции "Академик Вернадский".

Команда 26-й украинской экспедиции отправилась в Антарктиду из Киева 20 января
Команда 26-й украинской экспедиции отправилась в Антарктиду из Киева 20 января
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" прибыла новая сезонная экспедиция полярников. Об этом 16 февраля в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

Команда отправилась из Киева 20 января. Через Турцию и Бразилию она прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городе Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле Betanzos и сегодня добралась до станции.

В экспедицию вошли 18 участников – ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, а также технические специалисты, которые займутся модернизацией станции.

"Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Ведь сейчас впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, которое она принадлежит Украине. Работы начались в 2019-м и из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлятся несколько дольше, чем планировалось", – говорится в сообщении.

Научный отряд, в частности, продолжит исследования реакции наземных и морских экосистем на изменения климата в регионе. Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на станции.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1592094827667055

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление. В этом году на "Академик Вернадский" отправилась 26-я украинская экспедиция.

Теги: Украина, Антарктида, ученые, экспедиция, станция Академик Вернадский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Зибров снялся в украинском сериале
Зибров снялся в украинском сериале
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Зайка, ты просто потрясающий". Maruv показала, что получила на 30-летие от мужа. Фото
"Зайка, ты просто потрясающий". Maruv показала, что получила на 30-летие от мужа. Фото
  "Все может закончиться плачевно". Полякова показала, что происходит в ее квартире после того, как в доме снова потекла крыша
  "Все может закончиться плачевно". Полякова показала, что происходит в ее квартире после того, как в доме снова потекла крыша
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Кичанова
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
"Пусть все завидуют", "Фигура бальницы". В сети обсуждают фото Шоптенко в купальнике
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
Внучка Ротару после зимних каникул в Украине вернулась на учебу в США
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS