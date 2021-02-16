На украинскую станцию "Академик Вернадский" прибыла сезонная экспедиция полярников

Новой антарктической экспедиции из Украины предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции "Академик Вернадский".

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" прибыла новая сезонная экспедиция полярников. Об этом 16 февраля в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

Команда отправилась из Киева 20 января. Через Турцию и Бразилию она прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городе Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле Betanzos и сегодня добралась до станции.

В экспедицию вошли 18 участников – ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, а также технические специалисты, которые займутся модернизацией станции.

"Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Ведь сейчас впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, которое она принадлежит Украине. Работы начались в 2019-м и из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлятся несколько дольше, чем планировалось", – говорится в сообщении.

Научный отряд, в частности, продолжит исследования реакции наземных и морских экосистем на изменения климата в регионе. Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на станции.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление. В этом году на "Академик Вернадский" отправилась 26-я украинская экспедиция.