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"Облака-НЛО пророчат непогоду". Украинские полярники запечатлели редкое природное явление

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Появление таких облаков сулит ухудшение погоды приближение холодного атмосферного фронта
Появление таких облаков сулит ухудшение погоды – приближение холодного атмосферного фронта
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" засняли редкое явление: множество так называемых чечевицеобразных облаков. Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Овальные облака вытянуты по горизонтали и обладают ровными четкими краями. Они ярко-белого цвета, но иногда сияют разными цветами. 

"По форме эти облака напоминают чечевицу, миндаль или даже сигары. Полярники также шутят, что это антарктические НЛО, ведь они похожи на летающие тарелки", – указано в сообщении.

Отмечается, что подобные облака обычно появляются на высоте от 2 до 4 км в полярных регионах и до 8 км в теплых широтах. Они относятся к семье высококучевых облаков, а их появление обычно предвещает ухудшение погоды – приближение холодного атмосферного фронта.

Для их формирования нужны сильный горизонтальный поток воздуха, насыщенного влагой, препятствия (горные вершины), которые будет огибать этот поток, и устойчивая стратификация атмосферы, то есть разделение воздуха на "тяжелый" и "легкий" слои. 

В центре шутливо назвали явление "облаками-НЛО, напророчившими непогоду", отметив, что "пророчество" сбылось – погода на станции сильно испортилась

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1715231885353348

Теги: погода, непогода, воздух, облако, станция Академик Вернадский, природа, полярники, атмосфера
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