Эльфы в космосе. Камеры МКС сняли редкое природное явление. Видео
Обсерватория ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor), установленная на МКС, впервые зафиксирована появление восходящих молний, разряд которых направлен в стратосферу, а не к поверхности планеты. Видео опубликовано 20 января на YouTube-канале Европейского космического агентства. На кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит вспышка света, после чего вверх пробивается синий световой столб. Этот вид молний, называемый "эльф", встречается довольно редко и длится несколько миллисекунд. Такие молнии появляются в грозовых облаках и могут достигать 50 км в длину. Светящиеся потоки постепенно угасают на высоте около 50 километров. Наблюдения за ними дают ключ к разгадке того, как молнии возникают в облаках, и исследователи полагают, что эти явления могут влиять на концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли.
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