Китай готовит к запуску в космос робота-майнера

Китайская частная компания по освоению космических ресурсов Origin Space собирается отправить в ноябре 2020 года в космос робота-майнера. Об 16 сентября сообщило издание Spectrum.ieee.
На орбиту будет выведен небольшой, весом около 30 кг, спутник NEO-1. Он будет запускаться китайской ракетой серии Long March в качестве дополнительной полезной нагрузки. Первый апарат не будет заниматься добычей полезных ископаемых, его миссия – тестирование технологий, отмечено в статье.
"Цель в том, чтобы проверить и продемонстрировать множество функций, таких как орбитальный маневр космического корабля, моделирование захвата малых небесных тел, интеллектуальная идентификация и управление космическими кораблями", – отметил соучредитель Origin Space Ю Тяньхун.
В 2022 году на Луну отправят спутник NEO-2. Это будет первый полноценный робот-майнер.
Spectrum.ieee отмечает, что добыча ресурсов в космосе рассматривается как отрасль с доходом в триллион долларов. Стартап Origin Space был создан в 2017 году, позиционирует себя как первая китайская компания, специализирующаяся на использовании космических ресурсов.