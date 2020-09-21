Китай готовит к запуску в космос робота-майнера

Космический стартап Origin Space планирует выявлять и добывать ресурсы вне Земли. Первый запуск в космос аппарата будет связан с тестированием технологий.

В 2022 году на Луну отправят спутник NEO-2, первый полноценный робот-майнер, которого протестуют китайские инженеры Фото: depositphotos.com

Китайская частная компания по освоению космических ресурсов Origin Space собирается отправить в ноябре 2020 года в космос робота-майнера. Об 16 сентября сообщило издание Spectrum.ieee.

На орбиту будет выведен небольшой, весом около 30 кг, спутник NEO-1. Он будет запускаться китайской ракетой серии Long March в качестве дополнительной полезной нагрузки. Первый апарат не будет заниматься добычей полезных ископаемых, его миссия – тестирование технологий, отмечено в статье.

"Цель в том, чтобы проверить и продемонстрировать множество функций, таких как орбитальный маневр космического корабля, моделирование захвата малых небесных тел, интеллектуальная идентификация и управление космическими кораблями", – отметил соучредитель Origin Space Ю Тяньхун.

В 2022 году на Луну отправят спутник NEO-2. Это будет первый полноценный робот-майнер.

Spectrum.ieee отмечает, что добыча ресурсов в космосе рассматривается как отрасль с доходом в триллион долларов. Стартап Origin Space был создан в 2017 году, позиционирует себя как первая китайская компания, специализирующаяся на использовании космических ресурсов.