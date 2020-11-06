В Украине будут снимать французский сериал о космосе

В Украине снимут сериал о космосе по заказу французского вещателя CANAL+. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства культуры и информполитики Украины в Facebook.
Фильм будут снимать французский продакшн Federation Entertainment совместно с компанией Apple Tree Vision.
"Это будет шестисерийная детективная драма "Инфинити". Старт съемок запланирован предварительно на март 2021 года. Большую часть будут снимать в Украине, а часть – в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже", – говорится в сообщении.
Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко обсудил детали съемок с продюсерами Жан-Шарлем Леви и Марком Либерти.
"Команды претендуют на рибейты. Также договорились, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке", – говорится в сообщении.
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям мирового кинематографа с призывом снимать кино в Украине.
20 сентября Верховная Рада приняла закон, который предусматривает компенсацию 25% квалифицированных расходов на созданные в Украине фильмы.