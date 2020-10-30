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30 октября, 2020
 
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Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ

Бывший британский футболист Дэвида Бекхэм и его жена дизайнер Виктория Бекхэм получат вознаграждение за съемки в реалити-шоу для американской стриминговой платформы Netflix в размере $20 млн (порядка 570 млн грн), сообщает The Sun.

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Бекхэмы заработают на шоу $20 млн
Бекхэмы заработают на шоу $20 млн
Фото: davidbeckham / Instagram

Бывший британский футболист Дэвида Бекхэм и его жена дизайнер Виктория Бекхэм вместе со своими детьми станут героями реалити-шоу, которое будет транслироваться на американской стриминговой платформе Netflix, сообщает 30 октября таблоид The Sun.

В шоу зрителям расскажут историю знаменитой британской пары, начиная с их знакомства, которое состоялось в 1997 году. Этот период будет воссоздан в проекте с помощью архивных фото и видео. Актуальные события в семье Бекхэмов будут фиксироваться операторами, сопровождающими пару на всех мероприятиях.

Премьера шоу о Бекхэмах запланирована на лето 2021 года. Супруги получат за участие в съемках реалити-шоу вознаграждение порядка $20 млн (около 570 млн грн), говорится в публикации.

https://www.facebook.com/thesun/posts/4873630035996730

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет.

Теги: кино, Дэвид Бекхэм, Netflix, Виктория Бекхэм, реалити-шоу
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