Бекхэм показала, как взрослела ее дочь

Единственной дочери бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм Харпер Севен исполнилось девять лет.

У Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей – три сына и дочь Фото: victoriabeckham / Instagram

46-летняя дизайнер, а в прошлом солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram разместила коллаж из снимков и видео, на которых запечатлена ее дочь Харпер Севен в разные периоды своей жизни.

Дизайнер посвятила публикацию дню рождения дочери – 10 июля ей исполнилось девять лет.

"Мы так тебя любим", – подписала публикацию Бекхэм.

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились летом 1999 года спустя несколько лет после знакомства во время благотворительного футбольного матча.

Пара воспитывает четверых детей: Бруклина Джозефа (1999), Ромео Джеймса (2002), Круза Дэвида (2005) и Харпер Севен (2011).