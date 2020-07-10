Бекхэм показала, как взрослела ее дочь

46-летняя дизайнер, а в прошлом солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram разместила коллаж из снимков и видео, на которых запечатлена ее дочь Харпер Севен в разные периоды своей жизни.
Дизайнер посвятила публикацию дню рождения дочери – 10 июля ей исполнилось девять лет.
"Мы так тебя любим", – подписала публикацию Бекхэм.
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Happy 9th Birthday Harper!! We all love you so so much kisses @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham
Виктория и Дэвид Бекхэм поженились летом 1999 года спустя несколько лет после знакомства во время благотворительного футбольного матча.
Пара воспитывает четверых детей: Бруклина Джозефа (1999), Ромео Джеймса (2002), Круза Дэвида (2005) и Харпер Севен (2011).