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27 мая, 2020
 
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Бекхэм в сети пошутил над женой

Младший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участницы британской группы Spice Girls Виктории Бекхэм Круз обнародовал в сети снимок с матерью. Дэвид Бекхэм публично прокомментировал внешность супруги.

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Виктория Бекхэм редко демонстрирует голливудскую улыбку
Виктория Бекхэм редко демонстрирует голливудскую улыбку
Фото: ЕРА

Младший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участницы британской группы Spice Girls Виктории Бекхэм Круз обнародовал в сети снимок, на котором запечатлен вместе с матерью в банных халатах белого цвета. 

"Неужели моя мама улыбается?" – подписал он публикацию, вероятно, намекая на то, что Виктория Бекхэм редко демонстрирует в кадре голливудскую улыбку.

На снимках, которые дизайнер публикует на своей странице в Instagram, она запечатлена с легкой полуулыбкой, не обнажающей зубы. 

Супруг Виктории Бекхэм Дэвид с юмором отреагировал на публикацию в профиле сына. 

"Белоснежные у мамы зубы? Или она как Рос из сериала "Друзья"?" – написал он, подразумевая эпизод, в котором один из героев сериала стеснялся улыбаться, считая, что его зубы недостаточно белоснежные.

ВИДЕО
Видео: Best Scenes India/ YouTube

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились летом 1999 года спустя несколько лет после знакомства во время благотворительного футбольного матча.

Супруги воспитывают троих сыновей – Бруклина (1999), Ромео (2002), Круза (2005) – и дочь Харпер Севен (2011). 

Теги: США, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, Друзья
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