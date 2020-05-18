"Невероятный отец, дедушка, муж и друг". 45-летняя Виктория Бекхэм показала отца

Бывшая участница британской группы Spice Girls 45-летняя Виктория Бекхэм дистанционно поздравила своего отца Энтони Адамса с днем рождения.

Британский дизайнер, экс-участница группы Spice Girls 45-летняя Виктория Бекхэм обнародовала в Instagram семейные снимки с отцом – Энтони Адамсом, сделанные в разные периоды его жизни.

"С днем рождения, папа. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой лично, когда закончится карантин. Ты самый невероятный отец, дедушка, муж и друг. Мы все так тебя любим!" – написала Бекхэм.

Виктория Адамс родилась в 1974 году. Отец будущей певицы Энтони Адамс работал инженером-электронщиком. У Виктории также есть брат Кристиан и сестра Луиза.

В 1994 году Виктория присоединилась к женской поп-группе Spice Girls. Летом 1999 года певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, сменив девичью фамилию на фамилию мужа.

Супруги воспитывают троих сыновей – Бруклина (1999), Ромео (2002), Круза (2005) – и дочь Харпер Севен (2011).