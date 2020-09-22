Украина будет официально сотрудничать с Netflix

Две украинские студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами американского стримингового сервиса Netflix.

Две украинские студии будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества фирменной продукции Netflix на украинском языке Фото: Netflix / Facebook

Две украинские студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" получили от американского стримингового сервиса Netflix наивысший партнерский статус Gold и стали партнерами стриминга. Об этом сообщается на сайте Netflix.

Студии будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества фирменной продукции Netflix на украинском языке в рамках программы Netflix Post Partner Program. Она предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации контента на локальных уровнях.

По мнению руководства Netflix, данные студии соответствуют техническим стандартам, стандартам безопасности и требованиям по охране здоровья и обслуживания клиентов.