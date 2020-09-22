Украина будет официально сотрудничать с Netflix

Две украинские студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" получили от американского стримингового сервиса Netflix наивысший партнерский статус Gold и стали партнерами стриминга. Об этом сообщается на сайте Netflix.
Студии будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества фирменной продукции Netflix на украинском языке в рамках программы Netflix Post Partner Program. Она предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации контента на локальных уровнях.
По мнению руководства Netflix, данные студии соответствуют техническим стандартам, стандартам безопасности и требованиям по охране здоровья и обслуживания клиентов.
Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году видеосервис заработал в Украине.