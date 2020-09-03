Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2020
 
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Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix

35-летний британский принц Гарри и его 39-летняя жена Меган Маркл займутся выпуском документальных и художественных фильмов, сериалов, шоу и детских программ.

Принц Гарри и Меган: Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду
Принц Гарри и Меган: Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду
Фото: sussexroyal / Instagram

35-летний британский принц Гарри и его 39-летняя жена, бывшая актриса Меган Маркл основали собственную продюсерскую компанию. Об этом сообщает The New York Times.

Компания супружеской пары будет выпускать документальные и художественные фильмы, сериалы, шоу и детские программы.

Пара также заключила договор с американским стриминговым сервисом Netflix.

"Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду. Как для молодых родителей, создание вдохновляющих семейных программ также важно для нас. Беспрецедентный охват Netflix поможет нам делиться впечатляющим контентом, который открывает новые возможности", – говорится в официальном заявлении.

По словам исполнительного директора Netflix Теда Сарандоса, он гордится тем, что Гарри и Меган выбрали их стриминговый сервис. Он подчеркнул, что пара уже вдохновила миллионы людей по всему миру своей искренностью, оптимизмом и лидерскими качествами. 

9 января 2020 года принц Гарри и Меган (герцог и герцогиня Сассекские) заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь". 

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность". 27 марта СМИ сообщили, что принц Гарри перевез семью в Лос-Анджелес.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.

Теги: принц Гарри, Netflix, Меган Маркл
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