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28 мая, 2020
 
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Кенсингтонский дворец прокомментировал статью о нервном срыве герцогини Кэтрин

Представитель герцогини Кембриджской Кэтрин заявил, что в материале издания Tatler о ней, в котором говорится о повышенной нагрузке, содержится ряд неточностей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герцогиня Кэтрин девять лет живет в браке с принцем Уильямом
Герцогиня Кэтрин девять лет живет в браке с принцем Уильямом
Фото: kensingtonroyal / Instagram

Кенсингтонский дворец опроверг заявления о том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин, жена принца Уильяма, не справляется с обязанностями, которых стало больше в связи с отказом герцога и герцогини Сассекских Гарри Меган от королевских полномочий. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Инсайдеры рассказали изданию Tatler, что решение Сассексов стало причиной повышения рабочей нагрузки для герцогини Кембриджской, в связи с чем она истощена и находится на грани нервного срыва.

"Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации", – заявил представитель герцогов Кембриджских.

Герцогиня Кэтрин живет в браке с принцем Уильямом девять лет. У них родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь". 

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность". 

С 1 апреля принц Гарри и его жена Меган начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. 

Теги: принц Уильям, принц Гарри, герцогиня Кембриджская Кэтрин, герцогиня Сассекская Меган
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