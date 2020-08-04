Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2020
 
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Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи

4 августа супруге британского принца Гарри герцогине Меган исполнилось 39 лет. Букингемский дворец от имени королевы Елизаветы II поздравил именинницу с праздником.

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Супруга принца Гарри Меган покинула Великобританию в январе 2020 года
Супруга принца Гарри Меган покинула Великобританию в январе 2020 года
Фото: ЕРА

Букингемский дворец на своей странице в Instagram обнародовал архивный снимок, на котором королева Великобритании Елизавета II запечатлена в компании супруги принца Гарри Меган. Публикация посвящена дню рождения жены королевского внука – 4 августа ей исполнилось 39 лет. 

По словам пресс-службы Букингемского дворца, снимок был сделан в 2018 году во время совместного визита Елизаветы II и супруги принца Гарри в Честер. 

"Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения", – говорится в сообщении. 

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. 9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь". 

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность". 27 марта СМИ сообщили, что принц Гарри перевез семью в Лос-Анджелес.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. 

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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