Старший сын Бекхэмов с накрашенными ногтями и губами обнародовал интимное фото со своей невестой

Старший сын британского дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин и его невеста актриса Никола Пельтц отмечают годовщину знакомства.

21-летний сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм 29 октября в Instagram обнародовал снимки, на которых запечатлен в ванной со своей невестой актрисой Николой Пельтц.

На одном из фото Бекхэм целует Пельтц, оставляя следы красной помады на ее щеке, при этом ногти на его руках накрашены зеленым лаком.

"С первым юбилеем, малышка. Я самый счастливый человек, потому что ты рядом. Не могу дождаться, когда у нас будет семья", – написал он.

"Почему у него накрашены губы?" – комментируют снимки пары фолловеры.

"Лак и помада? Что?!" – отреагировали на фото пользователи сети.

"Зачем делиться такими интимными моментами?" – интересуются подписчики.

Бекхэм сделал предложение Пельтц в июле 2020 года, она ответила ему согласием. В августе таблоид The Sun сообщил, что Пельтц пойдет под венец в платье, созданном матерью жениха.

В октябре стала известно, что пара перенесла свадьбу на 2022 год. Причиной решения стало нежелание пары ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса. Свадьба состоится в американском поместье Бекхэмов, расположенном во Флориде.