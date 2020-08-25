Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2020
 
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Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм

25-летняя дочь американского миллиардера, актриса Никола Пельтц планировала заказать свадебный наряд у ливанского дизайнера Эли Сааба, но передумала и попросила мать своего жениха Бруклина Бэкхема – дизайнера Викторию Бекхэм создать для нее подвенечное платье.

Бруклин Бекхэм сделал предложение Пельтц после 10 месяцев романтических отношений
Бруклин Бекхэм сделал предложение Пельтц после 10 месяцев романтических отношений
Фото: nicolaannepeltz / Instagram

46-летняя дизайнер одежды Виктория Бекхэм получила предложение от своей будущей невестки, 25-летней дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца актрисы Николы Пельтц создать дизайн свадебного платья, в котором она будет выходить замуж за ее старшего сына Бруклина. Об этом 24 августа сообщил таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники в окружении Бекхэмов.

По информации издания, изначально Пельтц планировала заказать платье для свадебной церемонии ливанскому дизайнеру Эли Саабу, но затем изменила решение.

Сообщается, что Виктория Бекхэм мечтала создать для будущей невестки свадебный наряд, задаривая ее одеждой из своей последней коллекции.

https://www.facebook.com/thesun/posts/4643202982372771

21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм сообщил о помолвке с Пельтц 11 июля, спустя две недели после того, как сделал своей избраннице предложение. До этого пара встречалась в течение 10 месяцев.

Теги: Дэвид Бекхэм, свадьба, Виктория Бекхэм, Бруклин Бекхэм
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