Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности

45-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм поделился в сети снимком, на котором запечатлен в той же позе и похожей одежде, в которой позировал 15 лет назад в объективе знаменитого фотографа Энни Лейбовиц.

Бекхэм: Тот же образ, но больше седины Фото: davidbeckham / Instagram

45-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм на странице в Instagram разместил коллаж, совместив два снимки, сделанные с разницей в 15 лет.

Первый снимок был сделан фотографом Энни Лейбовиц в 2005 году – на нем спортсмен запечатлен в возрасте 30 лет. Второй снимок сделал старший сын Бекхэма Бруклин – на фото экс-футболист запечатлен в той же позе и похожей одежде, что и 15 лет назад.

"Тот же образ, но больше седины", – подписал он фото.

"Это лучший пост, который я когда-либо видела. У меня все!" – отреагировала на публикацию супруга экс-футболиста Виктория Бекхэм.

У Дэвида Бекхэма и его жены, бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года.