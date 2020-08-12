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12 августа, 2020
 
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Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности

45-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм поделился в сети снимком, на котором запечатлен в той же позе и похожей одежде, в которой позировал 15 лет назад в объективе знаменитого фотографа Энни Лейбовиц.

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Бекхэм: Тот же образ, но больше седины
Бекхэм: Тот же образ, но больше седины
Фото: davidbeckham / Instagram

45-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм на странице в Instagram разместил коллаж, совместив два снимки, сделанные с разницей в  15 лет. 

Первый снимок был сделан фотографом Энни Лейбовиц в 2005 году – на нем спортсмен запечатлен в возрасте 30 лет. Второй снимок сделал старший сын Бекхэма Бруклин – на фото экс-футболист запечатлен в той же позе и похожей одежде, что и 15 лет назад. 

"Тот же образ, но больше седины", – подписал он фото. 

"Это лучший пост, который я когда-либо видела. У меня все!" – отреагировала на публикацию супруга экс-футболиста Виктория Бекхэм. 

У Дэвида Бекхэма и его жены, бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. 

Теги: Дэвид Бекхэм, дети, Виктория Бекхэм
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