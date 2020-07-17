Бекхэм показала девятилетнюю дочь спящей после массажа

Бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм обнародовала в сети фото своей единственной дочери Харпер Севен, которой неделю назад исполнилось девять лет.

Британский дизайнер, а в прошлом солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена ее девятилетняя дочь Харпер Севен.

По словам Бекэм, она сделала дочери массаж. На фото Харпер Севен запечатлена спящей на махровой простыне белого цвета.

"Массаж для моей девочки", – подписала снимок Бекхэм.

В 1999 году Виктория Адамс вышла замуж за британского футболиста Дэвида Бекхэма, взяв фамилию мужа. Пара воспитывает четверых детей: Бруклина Джозефа (1999), Ромео Джеймса (2002), Круза Дэвида (2005) и Харпер Севен (2011).

10 июля дочери Бекхэмов исполнилось девять лет.