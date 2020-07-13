"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин Бекхэм в конце июня попросил 25-летнюю дочь американского миллиардера, актрису Николу Пельтц выйти за него замуж. Дизайнер Виктория Бекхэм и экс-футболист Дэвид Бекхэм прокомментировали предстоящую свадьбу сына спустя две недели.

Бекхэм: Она сказала: "Да!" Фото: nicolaannepeltz / Insatgarm

21-летний сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм на своей странице в Instagram объявил о помолвке.

Избранницей старшего сына Бекхэмов стала 25-летняя дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца актриса Никола Пельтц.

По словам Бруклина Бекхэма, он сделал предложение своей девушке две недели назад.

"И она сказала "да". Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой", – заявил он.

Пельтц в своем микроблоге подчеркнула, что предложение стать женой сына Бэекхэмов сделало ее счастливой.

"Твоя любовь – самый ценный подарок", – подписала она снимок, на котором запечатлена в объятиях Бруклина Бекэма.

Виктория Бекхэм также отреагировала на заявление сына о помолвке.

"Бруклин и Николь женятся. Мы так вас любим", – написала она в своем микроблоге.

"Мы так рады за вас, ребята", – присоединился к поздравлениям отец Бруклина Дэвид Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и дочь американского миллиардера, актриса Николь Пельтц встречаются около 10 месяцев.

Ранее Бруклин Бекхэм состоял в отношениях с актрисой Хлоей Морец, которая была старше его на два года.

Пельтц до знакомства с Бекхэмом встречалась с Анваром Хадид – братом моделей Джиджи и Беллы Хадид.