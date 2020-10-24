Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ

Старший сын британского дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин и его невеста актриса Никола Пельтц приняли решение повременить со свадьбой, пишет Daily Mail.

21-летний сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм и его невеста актриса Никола Пельтц перенесли церемонию бракосочетания на 2022 год. Об этом 23 октября сообщил таблоид Daily Mail.

Причиной этого решения, пишет издание, стало нежелание пары ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса. Ранее пара планировала свадьбу на 2021 год, но поняла, что ее проведение в желаемом формате будет сопряжено с риском заражения.

По информации Daily Mail, свадьба состоится в американском поместье Бекхэмов, расположенном во Флориде.

В июле 2020 года Бруклин Бекхэм сообщил, что сделал предложение своей девушке Пельтц, и она ответила ему согласием. До помолвки пара состояла в романтических отношениях около 10 месяцев.

В августе таблоид The Sun сообщил, что невеста старшего сына Бекхэмов пойдет под венец в платье, созданном матерью жениха дизайнером Викторией Бекхэм.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в США зафиксировано 8,4 млн случаев заболевания, 1,13 млн человек умерли.