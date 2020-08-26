Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре

25-летняя дочь американского миллиардера актриса Никола Пельтц назвала младшую сестру своего жениха Бруклина Бекхэма "самым милым созданием".

25-летняя дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца актриса Никола Пельтц 25 августа на своей странице в Instagram обнародовала совместный снимок с младшей сестрой своего жениха Бруклина Бекхэма – девятилетней Харпер Севен.

На фото сестра и невеста старшего сына Бэкхемов позируют перед зеркалом, лежа на кровати.

"Самое милое и красивое создание из всех, кого знаю", – подписала она фото.

21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм сообщил о помолвке с Пельтц 11 июля, спустя две недели после того, как сделал своей избраннице предложение. До этого пара встречалась в течение 10 месяцев.

По информации издания The Sun, свадебное платье для церемонии Пельтц заказала матери своего избранника, дизайнеру Виктории Бекхэм.

Харпер Севен – четвертый ребенок и единственная дочь Бекхэмов.