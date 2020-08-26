Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре

25-летняя дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца актриса Никола Пельтц 25 августа на своей странице в Instagram обнародовала совместный снимок с младшей сестрой своего жениха Бруклина Бекхэма – девятилетней Харпер Севен.
На фото сестра и невеста старшего сына Бэкхемов позируют перед зеркалом, лежа на кровати.
"Самое милое и красивое создание из всех, кого знаю", – подписала она фото.
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h7 is the sweetest most loving and beautiful little human i know!
21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин Бекхэм сообщил о помолвке с Пельтц 11 июля, спустя две недели после того, как сделал своей избраннице предложение. До этого пара встречалась в течение 10 месяцев.
По информации издания The Sun, свадебное платье для церемонии Пельтц заказала матери своего избранника, дизайнеру Виктории Бекхэм.
Харпер Севен – четвертый ребенок и единственная дочь Бекхэмов.