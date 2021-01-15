Компания Безоса отправит первых туристов в космос уже в апреле

Аэрокосмическая компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса в конце февраля планирует провести второй испытательный полет своей ракеты-носителя и корабля New Shepard.

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная предпринимателем Джеффом Безосом, планирует доставить первых туристов в космос в апреле. Об этом 14 января сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на источники.

Blue Origin 14 января успешно провела четырнадцатый испытательный полет своей ракеты-носителя и корабля New Shepard, что стало одним из последних оставшихся шагов перед тем, как компания отправит свой первый экипаж в космос.

Этот полет был первым из двух испытательных полетов, второй намечен на конец февраля. Если он тоже будет успешным, то первых туристов Blue Origin хочет отправить в космос уже в начале апреля.

Blue Origin была основана в 2000 году Безосом и сейчас в ней работает более 3500 сотрудников, ее штаб-квартира находится в Кенте, штат Вашингтон. На сегодняшний день Blue Origin успешно запускала New Shepard 14 раз и 13 раз подряд приземляла ускоритель ракеты.

Корабль New Shepard предназначен для перевозки людей в поездках за пределы космоса на высоту более 100 км и рассчитан на шесть человек.