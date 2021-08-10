"В Антарктиду наконец пришла зима". Украинских полярников на станции "Академик Вернадский" замело снегом

"В Антарктиду наконец пришла зима", – говорится в сообщении.

Высота снежного покрова на станции – 196 см. Отмечается, что хотя температура составляет -12 °С, поскольку влажность – 86%, то это ощущается почти как -38 °С.

"Мы вышли чистить снег, но за секунды нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6–7 метров. Просто сдувало с ног!" – отметил повар Артем Игнатенкo.

Глава станции Богдан Гаврилюк вместе с дизелистом Александром Книжатко и механиком Александром Милашевским разгребали сугробы возле станции всю ночь. Также полярники выключили определенную аппаратуру, подготовили к запуску запасной дизель-генератор и установили аварийный свет.

"Даже такая непогода не мешает 26-й украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни", – говорится в сообщении.