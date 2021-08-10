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"В Антарктиду наконец пришла зима". Украинских полярников на станции "Академик Вернадский" замело снегом

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Полярники разгребали снег возле станции всю ночь
Полярники разгребали снег возле станции всю ночь
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Ночью остров Галиндез, где находится украинская исследовательская станция "Академик Вернадский", накрыла сильная метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра – 33,2 м в секунду. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"В Антарктиду наконец пришла зима", – говорится в сообщении. 

Высота снежного покрова на станции – 196 см. Отмечается, что хотя температура составляет -12 °С, поскольку влажность – 86%, то это ощущается почти как -38 °С.

"Мы вышли чистить снег, но за секунды нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 67 метров. Просто сдувало с ног!" – отметил повар Артем Игнатенкo.

Глава станции Богдан Гаврилюк вместе с дизелистом Александром Книжатко и механиком Александром Милашевским разгребали сугробы возле станции всю ночь. Также полярники выключили определенную аппаратуру, подготовили к запуску запасной дизель-генератор и установили аварийный свет.

"Даже такая непогода не мешает 26-й украинской антарктической экспедиции выполнять свои обязанности и радоваться жизни", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1713429402200263

Контекст:

В конце марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Ожидается, что она впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

Теги: Антарктида, зима, снег, экспедиция, Антарктика, температура, ветер, станция Академик Вернадский, полярники
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