В окрестностях украинской станции в Антарктиде наблюдается большое скопление пингвинов. Фоторепортаж
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
В Антарктиде возле украинской станции "Академик Вернадский", находящейся на острове Галиндез, наблюдается необычно большое скопление пингвинов. Об этом 18 июля проинформировал
в Facebook Национальный антарктический научный центр. "На разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов. Преимущественно это субантарктические пингвины (дженту) или пингвины Адели", – говорится в сообщении. В антарктическом центре рассказали, что недалеко от пингвинов уже держатся охотящиеся на них хищники – морские леопарды и косатки. Сами пингвины питаются крилем, для этого им нужна открытая вода, которую сейчас, зимой, в Антарктиде найти непросто, объяснили украинские ученые.