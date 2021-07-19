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В окрестностях украинской станции в Антарктиде наблюдается большое скопление пингвинов. Фоторепортаж

Сегодня 12.59
В Антарктиде возле украинской станции "Академик Вернадский", находящейся на острове Галиндез, наблюдается необычно большое скопление пингвинов. Об этом 18 июля проинформировал в Facebook Национальный антарктический научный центр. "На разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов. Преимущественно это субантарктические пингвины (дженту) или пингвины Адели", – говорится в сообщении. В антарктическом центре рассказали, что недалеко от пингвинов уже держатся охотящиеся на них хищники – морские леопарды и косатки. Сами пингвины питаются крилем, для этого им нужна открытая вода, которую сейчас, зимой, в Антарктиде найти непросто, объяснили украинские ученые.
Теги: Антарктида, вода, ученые, пингвины, остров, косатка
 

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