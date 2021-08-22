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Национальный антарктический центр предлагает выбрать имя украинскому ледоколу. Фоторепортаж

Сегодня 21.54
Национальный антарктический научный центр 21 августа опубликовал подборку фотографий легендарного ледокола James Clark Ross, бывшего флагмана Британской антарктической службы, который Украина 19 августа приобрела у Великобритании, и предложил помочь выбрать его новое имя. Старое название судну, которое будет ходить под украинским флагом, оставить нельзя, пояснили в центре, – это связано с его регистрацией. Предложения принимают до 29 августа. "Лучшие три идеи мы отметим уникальными подарками: наборами открыток с фотографиями к 25-летию станции "Академик Вернадский", – говорится в сообщении.
Теги: Антарктида, корабль, Антарктика, станция Академик Вернадский, корабли, полярники
 

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