Национальный антарктический центр предлагает выбрать имя украинскому ледоколу. Фоторепортаж
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Национальный антарктический научный центр 21 августа опубликовал подборку фотографий легендарного ледокола James Clark Ross, бывшего флагмана Британской антарктической службы, который Украина 19 августа приобрела у Великобритании
, и предложил помочь выбрать его новое имя. Старое название судну, которое будет ходить под украинским флагом, оставить нельзя, пояснили
в центре, – это связано с его регистрацией. Предложения принимают до 29 августа. "Лучшие три идеи мы отметим уникальными подарками: наборами открыток с фотографиями к 25-летию станции "Академик Вернадский", – говорится в сообщении.