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Украина купила британский ледокол для антарктических экспедиций

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Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы
Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы
Фото: bas.ac.uk

19 августа Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Об этом пресс-служба украинского антарктического центра сообщила в Facebook.

"После переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где базируется) в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года", – говорится в релизе. 

В НАНЦ называют британский ледокол легендарным. 

В течение последних 30 лет James Clark Ross выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований, уточняют в центре. 

Для Украины приобретение этого судна открывает "целый мир новых возможностей", заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. 

"Последние 20 лет у Украины не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и по возможности со временем начать исследования в Арктике. А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию "Фарадей" – сейчас нашу "Академик Вернадский" – в 1996 году", – отметил он. 

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1719995771543626

Ледокол James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ. 

ВИДЕО
James Clark Ross в Антарктике. Видео: British Antarctic Survey / YouTube 
Контекст:

Украинские полярники в феврале попросили президента Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Антарктида, исследование, экспедиция, судно, Антарктика, Евгений Дикий
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