Украина купила британский ледокол для антарктических экспедиций

"После переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где базируется) в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года", – говорится в релизе.

В НАНЦ называют британский ледокол легендарным.

В течение последних 30 лет James Clark Ross выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований, уточняют в центре.

Для Украины приобретение этого судна открывает "целый мир новых возможностей", заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Последние 20 лет у Украины не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и по возможности со временем начать исследования в Арктике. А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию "Фарадей" – сейчас нашу "Академик Вернадский" – в 1996 году", – отметил он.

Ледокол James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

ВИДЕО

James Clark Ross в Антарктике. Видео: British Antarctic Survey / YouTube