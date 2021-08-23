50% украинцев считают флаг главным символом государства – опрос

В Украине сегодня празднуют День государственного флага Фото: depositphotos.com

В тройке главных символов государства также оказались украинский язык (так думает 41% респондентов) и гимн Украины (40%).

31% опрошенных считает основным символом страны трезубец, 27% – вышиванку, 24% – украинские песни, 22% – борщ, сало и вареники.

Также респонденты в качестве символов государства называли украинскую кухню (19%), поэта Тараса Шевченко (15%), паспорт гражданина Украины (12%), украинскую природу (12%) и национальную одежду (10%).

Остальные варианты ответа набрали менее 10%. В частности, это рушник и черноземы – по 9%, украинская музыка – 8%, украинские Карпаты и поля пшеницы – по 7%.

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу". Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.