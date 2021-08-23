На самой высокой точке над рекой Днепр завод "Запорожсталь" поднял государственный флаг

"К 30-му Дню Независимости Украины металлургам Запорожстали хотелось преподнести городу особый подарок. Мы установили огромнейший государственный флаг на главный пилон вантового моста посреди Днепра, который видно из многих точек города, что олицетворяет нашу поддержку страны в строительстве и укреплении сильной независимой Украины", – рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Для этой акции сшили флаг 41 на 27 м, в полотнище есть воздушные клапаны, чтобы снизить парусность, и прошиты стропы для прочности. Монтажом три дня занимались строительная компания Onur и группа монтажников-высотников компании "Промальпинизм".

Флаг Украины также подняли на самой высокой точке "Запорожстали" – на колошнике доменной печи №3 на высоте 85 м, предприятие обновило к празднику государственные флаги на всех административных зданиях и установило дополнительные на своих главных пешеходных проходных.