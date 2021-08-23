На самой высокой точке над рекой Днепр завод "Запорожсталь" поднял государственный флаг

"К 30-му Дню Независимости Украины металлургам Запорожстали хотелось преподнести городу особый подарок. Мы установили огромнейший государственный флаг на главный пилон вантового моста посреди Днепра, который видно из многих точек города, что олицетворяет нашу поддержку страны в строительстве и укреплении сильной независимой Украины", – рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.
Для этой акции сшили флаг 41 на 27 м, в полотнище есть воздушные клапаны, чтобы снизить парусность, и прошиты стропы для прочности. Монтажом три дня занимались строительная компания Onur и группа монтажников-высотников компании "Промальпинизм".
Флаг Украины также подняли на самой высокой точке "Запорожстали" – на колошнике доменной печи №3 на высоте 85 м, предприятие обновило к празднику государственные флаги на всех административных зданиях и установило дополнительные на своих главных пешеходных проходных.
"Запорожсталь" является одним из крупнейших промышленных предприятий Украины. Основные потребители продукции комбината – производители сварных труб и бытовой техники, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".
В Украине сегодня празднуют День государственного флага. 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Спустя 13 лет, в 2004 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма выпустил указ, которым учредил День флага 23 августа.
24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.